В Национальном аэропорту Минск рассказали о мерах по недопущению распространения коронавируса

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Национального аэропорта Минск Ромина Саматханова рассказала корреспонденту БЕЛТА о мерах по недопущению распространения коронавируса.

"В аэропорту уже четыре санитарно-карантинных пункта, где проводится забор биоматериала у прилетающих пассажиров. Там работают медики. У нас по всей территории аэровокзального комплекса установлены дезинфекторы, регулярно проводятся клининговые и дезинфекционные мероприятия в установленном порядке. Весь персонал, который задействован в обслуживании пассажиров и воздушных судов, оснащен индивидуальными средствами защиты", - сказала Ромина Саматханова.

Как сообщалось, в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.-0-