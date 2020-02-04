В некоторых районах Полоцка из-за аварии пропало электричество

Фото из архива
4 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Из-за аварии на электросетях в Полоцке некоторые районы города осталась без света, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оперативно-диспетчерском пункте Полоцких городских электросетей.
По предварительной информации, света нет в центральной части города и микрорайоне Задвинье. "Произошла авария, сейчас ее устраняем", - отметили энергетики.
Причины неполадок и их масштаб выясняются. Сроки устранения аварии пока неизвестны.-0-
Электричество жителям Полоцка включили из резервных источников
Потребителям оперативно направлялись СМС-уведомления о произошедшей ситуации.