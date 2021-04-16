В Новолукомле будут выращивать ценные породы рыб и производить товарную икру

16 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Новолукомле иностранный инвестор займется выращиванием ценных пород рыб и производством товарной икры для реализации в Беларуси и на экспорт, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела экономики Чашникского райисполкома Сергей Мишулков.

Новое предприятие зарегистрировано в Чашникском районе. ООО "РыбСтандарт" на базе бывшего рыбхоза "Новолукомльский" создаст комплекс по выращиванию ценных пород рыб и получению товарной икры. "По бизнес-плану на предприятии будут выращивать осетра, карпа, сома, стерлядь, щуку и производить товарную икру. Более 50% продукции предназначено на экспорт в Российскую Федерацию и Казахстан, где налажены рынки сбыта. Также рыба будет реализовываться на территории Беларуси", - рассказал Сергей Мишулков.

Общая площадь прудов для выращивания рыбы составит почти 340 га, около 100 га из которых отведено под нагульный пруд, где рыба будет активно набирать массу. Также будут восстановлены летние, зимние пруды, нерестовые, мальковые и маточные.

Кроме выращивания рыбы, на предприятии будут заниматься ее переработкой. Инвестор планирует реконструировать имеющиеся цеха, в том числе завершить строительство цеха копчения. На предприятии будут производить живую рыбу, охлажденную, замороженную, а также горячего и холодного копчения.

На начальном этапе иностранный инвестор собирается вложить в реализацию проекта $500 тыс. По плану производство товарной рыбы начнется в 2023 году. После получения оборотных средств предприятие пустит их в развитие и наращивание производственных мощностей. При выходе на полный производственный цикл "РыбСтандарт" рассчитывает выпускать 1,5 тыс. т рыбы в год.

Общая сумма проекта составит около Br2 млн. На предприятии будет создано не менее 20 новых рабочих мест.-0-