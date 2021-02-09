В очистке столицы от снега задействованы все ресурсы коммунальных служб - Дорохович

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очистке городских территорий от снега задействованы все ресурсы коммунальных служб, рассказал в интервью официальному Telegram-каналу Мингорисполкома заместитель главы города Александр Дорохович.

"К снегопаду городские службы подготовились заблаговременно, еще вчера мы отработали механизмы взаимодействия всех профильных подразделений и сверили часы с главами администраций районов, руководителями коммунальных предприятий, экстренных служб. На помощь в уборке города направлена техника строительных организаций, продлены рабочие смены дорожников и коммунальщиков, к очистке территорий присоединились студенты, планируем привлечь к этой работе военнослужащих", - рассказал заместитель главы Мингорисполкома.

Подводя промежуточные итоги работы коммунальщиков, Александр Дорохович дал им положительную оценку, поблагодарив за активность горожан, также вышедших на борьбу со снежными заносами.

"Работа коммунальных служб организована на должном уровне. Подключились и неравнодушные горожане, за что им огромное спасибо. Расчищать дорогу у своего дома и убирать от снега парковочное место - абсолютно нормальное стремление. Поэтому призываю всех жителей столицы не оставаться в стороне и по возможности присоединиться к расчистке от снега своих дворовых территорий. ЖЭУ готовы предоставить необходимый инвентарь всем желающим", - добавил Александр Дорохович.-0-

Фото Оксаны Манчук