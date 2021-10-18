В Ольшанах за несоблюдение антиковидных мер приостановили работу вещевого рынка

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Санслужба приостановила работу вещевого рынка в агрогородке Ольшаны из-за несоблюдения антиковидных мер, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Столинского районного центра гигиены и эпидемиологии Антон Маджаро.

"Выявлены нарушения по санитарному состоянию вещевого рынка, а также невыполнение антиковидных мероприятий. Из-за этого мы приостановили его работу. Как только нарушения будут устранены, рынок возобновит работу", - сказал Антон Маджаро. В частности, работники павильонов и покупатели пренебрегали ношением масок, не везде были дезинфекционные средства для обработки рук и поверхностей. Вовремя не обновлялись антиковидные памятки.

Ольшаны - самый большой агрогородок Беларуси. На его вещевом рынке торгуют не только местные предприниматели, но и из других регионов страны. За покупками туда приезжают жители Столинского и близлежащих районов. "На самом вещевом рынке около 30 павильонов. Но основная масса продавцов приезжают в субботу, торгуют в палатках. Едут со всей республики, в том числе из Пинска, Мозыря, Гомеля. При этом овощной рынок в Ольшанах продолжает работать", - отметил главврач.

Санитарные службы района за минувшую неделю восемь раз выносили предписания на приостановление работы за несоблюдение антиковидных мер. Речь идет о магазинах в Столине и Ольшанах. Нарушения были оперативно устранены и объекты возобновили торговлю.-0-