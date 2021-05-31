31 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С 7 июня по 21 ноября в организациях Витебской области пройдут недели нулевого травматизма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском облисполкоме.

"За 4 месяца этого года на производственных предприятиях области погибли 7 работников и 21 получил тяжелые травмы. Подавляющее количество фактов гибели граждан в результате травмирования на производстве связано с личной неосторожностью самих работников и нарушением ими трудовой и производственной дисциплины. Имеют место факты нарушений должностных инструкций и нормативных правовых актов об охране труда, приведших к тяжким последствиям", - рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Проведение недель нулевого травматизма на предприятиях и в организациях станет дополнительным мероприятием к ежедневной работе по охране труда и одним из эффективных способов контроля за соблюдением законодательства об охране труда.

Важными задачами во время недель станут обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочих местах, предотвращение случаев производственного травматизма и недопущение ни одного случая травмирования в организациях. Для этого специалисты будут оперативно выявлять нарушения норм охраны труда и применять меры по их устранению.-0-