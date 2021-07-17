В Оршанском районе проходит праздник к 80-летию первого залпа "катюши"

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе проходит праздник, приуроченный к 80-летию первого залпа "катюши", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В этом году торжественное мероприятие приобрело формат международного фестиваля. Участие в нем приняли представители военно-технического общества российского города Электросталь.

Почетные гости доставили в Беларусь точную копию БМ-13, которую в народе ласково называют "катюшей". Именно эта боевая машина возглавила колонну участников автопробега. Он стартовал из деревни Пищалово, от памятного знака, расположенного рядом с местом, где был произведен первый в истории Великой Отечественной войны залп из "катюш" по немецко-фашистским захватчикам.

В Орше россияне передали главе Оршанского района Игорю Исаченко макет снаряда реактивной установки БМ-13 для местного музея. К поздравлениям в адрес оршанцев и гостей города присоединился начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил генерал-майор Геннадий Козловский.

На территории спорткомплекса "Олимпиец" развернулись интерактивные военно-исторические площадки "Оборонительный рубеж", "Полевой военный госпиталь", "Полевая кухня", "Полевая почта", "Легендарная "катюша", "Военный дезинфекционный санитарный отряд", "Полевая баня", "Военная газета", "Аллея летчика", "Эшелон Победы".

Посетители стали участниками мастер-классов по боевым искусствам, военного квеста, ознакомились с современными образцами реактивных систем залпового огня.-0-