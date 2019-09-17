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17 сентября 2019, 18:07

В Оршанском районе с начала года значительно возросло количество юрлиц и ИП

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе с начала года значительно возросло количество юрлиц и ИП, сообщил первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац во время панельной дискуссии "Оршанский район - регион ускоренного промышленно-логистического развития" на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"В указе №506 "О развитии Оршанского района Витебской области" есть преференции, льготы, которые способствуют созданию новых предприятий, организаций. В текущему году на четверть увеличилось создание новых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Это очень значимый показатель", - отметил Сергей Пац.

Согласно указу №506 на территории Оршанского района установлен особый режим налогообложения как для новых, так и для действующих субъектов хозяйствования: предприятия освобождены от уплаты НДС при ввозе технологического оборудования, снижены ставки налога при упрощенной системе налогообложения до 1%, уменьшены отчисления на пенсионное страхование, а отсрочка (рассрочка) по уплате налогов происходит без начисления процентов за ее использование.

В числе преимуществ Оршанского района первый заместитель председателя райисполкома назвал особую экономическую зону "Бремино-Орша", которая заработала с 22 июня 2019 года в поселке Болбасово. "Определен земельный участок площадью 230 га, который включает в себя и логистический комплекс, и промышленный. Первая очередь уже открыта и осуществляет деятельность, приступили к строительству второй очереди, идет проектирование третьей и четвертой очереди", - рассказал первый зампредседателя райисполкома.

Для резидентов особой экономической зоны действуют льготы и налоговые преимущества: 0% налога на прибыль на 9 лет, 0% налога на недвижимость на 20 лет, 0% НДС при вывозе произведенных товаров за пределы ЕАЭС, 0% налога на дивиденды до 1 января 2033 года, 0% оффшорного сбора, 0% НДС при реализации, сдаче в аренду (лизинг) резидентами объектов недвижимости до 1 января 2033 года, 5% на роялти до 1 января 2028 года, специальный правовой режим сроком действия 50 лет.

Белорусский промышленно-инвестиционный форум проходит в Минске 17-20 сентября. Это один из крупнейших выставочных проектов в СНГ, который объединяет несколько международных специализированных выставок в области научно-технического развития и современных технологий - "ТехИнноПром", "Профсварка", "Химия. Нефть и газ", "Пластех". Во время мероприятия также пройдут белорусско-японский и белорусско-словацкий экономические форумы, индийско-белорусский деловой и технологический форум. Программа включает международные симпозиумы, конференции, круглые столы по современным технологиям и оборудованию для промышленного комплекса, перспективам развития аддитивных технологий, применения композиционных материалов в нефтехимической отрасли, а также биржу субконтрактов в промышленности, ярмарку инновационных разработок, кооперационную биржу "Наука и промышленность - стратегия инновационного сотрудничества", семинары и презентации.-0-

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