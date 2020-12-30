В Оршанском районе сдали 10 домов для работников сельхозпредприятия

30 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Борздовка Оршанского района сдано в эксплуатацию 10 жилых домов для работников сельхозпредприятия "Борздовка-Агро". Такая информация размещена в Telegram-канале "Витебская область. Официально", сообщает БЕЛТА.

С этим событием сельчан поздравил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Борздовка из когда-то неперспективного населенного пункта превратилась в деревню будущего, где созданы необходимые условия для комфортной жизни.

"Ранее здесь открылся после реконструкции современный социально-культурный центр, где работает ФАП, библиотека, почта, а также спортивный и актовый залы, танцевальный класс, кабинет домоводства, мастерские. Отремонтирован многоквартирный дом для специалистов, проведен газ, обновлена школа, детский сад. А когда заработают неподалеку от агрогородка современные животноводческие объекты, появятся и новые рабочие места. Этот населенный пункт станет достойными въездными воротами в Витебскую область", - говорится в сообщении.

Также сегодня в горпоселке Болбасово Оршанского района открыли модернизированный спортивный комплекс. Стадион рассчитан на 500 мест. Его обновили по указу № 506 "О развитии Оршанского района Витебской области".-0-

Фото из Telegram-канала "Витебская область. Официально"