В Орше начнут строить новый музей Заслонова

3 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Орше в этом месяце начнут строительство нового здания музея имени Константина Заслонова. Объект разместится на прежнем месте учреждения на ул. Василия Молокова недалеко от железнодорожного вокзала, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Площадь двухэтажного музея составит до 1 тыс. кв.м. В здании будут экспозиционные залы, посвященные деятельности Заслонова, его партизанского и подпольного движения, кабинеты для сотрудников, выставочный зал для сменных выставок и для проведения мероприятий. Также намерены разместить там отдельные экспозиции, посвященные Оршанскому району в военные годы и воинам-афганцам.

Здание украсит колоннада на входе. Каждая четвертая колонна будет усеченного вида - как символ того, что каждый четвертый житель Беларуси погиб в годы Великой Отечественной войны. Финансироваться работы будут из местного бюджета. Новый музей планируется открыть в следующем году.

В июле 2016 года ураганный ветер серьезно повредил кровлю старого здания, которому было уже более 110 лет. После этого полностью обветшавший к тому времени объект признали аварийным и не подлежащим восстановлению. Экспонаты убрали, а здание снесли. Все предметы перенесли в фонды Музея истории и культуры Орши.

Герой Советского Союза Константин Заслонов в годы Великой Отечественной войны являлся командиром партизанского отряда, потом бригады, с октября 1942 года - командующим всеми партизанскими силами оршанской зоны. За короткий период под его руководством вражеским силам был нанесен серьезный урон. Об этом свидетельствует тот факт, что даже за мертвого Заслонова оккупанты предлагали большое вознаграждение. Значимость партизанской деятельности легендарного комбрига нашла отражение в кинематографе. В 1949 году на киностудии "Беларусьфильм" был снят советский художественный фильм "Константин Заслонов", главную роль в котором исполнил народный артист РСФСР Владимир Дружников.-0-