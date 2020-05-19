В Орше продан гараж с превышением цены более чем в 160 раз

19 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Неиспользуемый гараж в центральной части Орши продан сегодня на аукционе комитета "Витебскоблимущество" почти за Br4,4 тыс., что более чем в 160 раз превысило начальную цену лота, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Строение площадью 21,2 кв.м принадлежит "Белгосстраху" и выставляется на торги с августа 2019 года. Интерес к лоту, который продавался на аукционе с начальной ценой в одну базовую величину (Br27), проявили пять участников. Победитель определился на 39-м шаге аукциониста. Им стал житель районного центра. Он планирует использовать гараж для сдачи в аренду автомотолюбителям.

По словам нового собственника, повышенный спрос на специфический объект, который продавался с условием сохранения целевого назначения, обусловлен его выгодным месторасположением, а также дефицитом мест для хранения автомобилей в этом микрорайоне.

Как сообщили в "Витебскоблимуществе", всего с начала года на торгах комитета продан 41 объект, что на 32% больше, чем за январь-май 2019-го. Общая сумма вырученных средств превысила Br651 тыс. Сохраняется тенденция активного спроса на недвижимость, выставляемую с понижением начальной цены продажи на 80%, а также за одну БВ. Наряду с бывшими социальными объектами в сельской местности потенциальные инвесторы обращают внимание на неиспользуемые производственные здания и сооружения. Так, на торгах 18 мая продан комплекс зданий бывшей ремонтной базы в Витебском районе недалеко от аэропорта Витебск за Br160 тыс., что почти в два раза превысило его начальную цену. В состав лота включены четыре здания общей площадью свыше 750 кв.м, а также оборудование, объекты инфраструктуры и 50-летняя аренда земельного участка более 2 га.-0-