В Орше спасатели взорвали 25-метровое здание

29 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше спасатели взорвали цех ОАО "Оршастройматериалы", сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Направленный взрыв неэксплуатируемого здания цеха по производству газосиликатных блоков осуществили сегодня сотрудники отдела инженерных работ пожарно-аварийно-спасательного отряда "Витязь". Объект уже долгое время не эксплуатировался. Ориентировочная высота снесенного здания составляла около 25 м.
Процесс прошел штатно, во время проведения работ никто не пострадал.-0-
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