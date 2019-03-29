В Орше спасатели взорвали 25-метровое здание

29 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше спасатели взорвали цех ОАО "Оршастройматериалы", сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Направленный взрыв неэксплуатируемого здания цеха по производству газосиликатных блоков осуществили сегодня сотрудники отдела инженерных работ пожарно-аварийно-спасательного отряда "Витязь". Объект уже долгое время не эксплуатировался. Ориентировочная высота снесенного здания составляла около 25 м.

Процесс прошел штатно, во время проведения работ никто не пострадал.-0-