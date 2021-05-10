В Орше взрывают неэксплуатируемое здание завода "Легмаш"

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь" провели первый из трех запланированных направленных взрывов неэксплуатируемого административного здания ОАО "Завод "Легмаш" в Орше. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

"Здание высотой в 15 м будет снесено методом взрыва в три этапа. Сложность проведения работ вызвана тем, что на расстоянии двух метров от здания проходят наружные теплокоммуникации, чтобы их не повредить было принято решение взорвать здание последовательно, в три этапа", - уточнили в ведомстве.

Чтобы взорвать часть здания, спасатели заложили 26 кг взрывчатки. Все работы по сносу планируется завершить к концу мая.-0-