24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах открыто новое здание районного отдела принудительного исполнения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

В здании для сотрудников созданы необходимые условия для выполнения своих должностных обязанностей, работы с населением, обеспечен доступ судебных исполнителей к различным информационным банкам данных других госорганов.

Поздравляя коллектив работников с важным для них событием, министр юстиции Олег Слижевский отметил, что созданные условия для работы судебных исполнителей способствуют более высокому уровню взаимодействия с гражданами и представителями юридических лиц для обеспечения защиты их прав и законных интересов.

После открытия здания министр провел рабочее совещание с судебными исполнителями. Обсуждались вопросы, связанные с принудительным исполнением судебных решений и других исполнительных документов, оперативности взыскания сумм по исполнительным документам, а также дальнейшие пути снижения нагрузки на судебных исполнителей.-0-