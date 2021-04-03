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03 апреля 2021, 10:37

В парке 900-летия Минска пройдет легкоатлетический пробег "Всей семьей - за весной"

Фото из архива
Фото из архива

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический пробег "Всей семьей - за весной" пройдет 3 апреля в парке 900-летия Минска, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района.

"Мероприятие проводим для пропаганды здорового образа жизни и оздоровительного бега среди столичных и иногородних жителей, а также для привлечения детей к полезным активностям. Желающих поучаствовать немало. Выносливость в забеге планируют испытать более 150 человек из разных уголков Беларуси", - рассказали в администрации.

Торжественное открытие пробега состоится возле "Чижовка-Арены". Для участников спортивного мероприятия подготовили две дистанции в парке 900-летия Минска - на 1 км и 12 км. Победителей и призеров определят по лучшему времени самостоятельного прохождения участка.

Организаторами легкоатлетического забега выступают главное управление спорта и туризма Мингорисполкома, администрация Заводского района, клуб любителей бега "Аматар" и Центр физкультурно-оздоровительной работы Заводского района Минска.-0-

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