В Пинске успешно провели первое разведение наплавного моста

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первое разведение понтона, который будет действовать на время реконструкции автомобильного моста через реку Пина на автомобильной дороге Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин, прошло успешно, сообщили БЕЛТА в Пинском горисполкоме.

Сегодня ночью в Пинске впервые развели открытую 19 апреля временную переправу для прохода речного транспорта. Для грузовых судов транспортное окно на реке открылось с 2 до 4 часов ночи. Движение автотранспорта было перекрыто. Ближний к городу край наплавного моста с помощью буксира повернули к противоположному берегу.

По открытому водному коридору прошли четыре грузовых судна. На время закрытия движения у моста дежурила бригада скорой помощи, были привлечены специалисты ряда организаций и экстренных служб. "Первое разведение/сведение понтона в условиях эксплуатации путей сообщения прошло в соответствии с предусмотренными техническими регламентами", - отметил заместитель председателя горисполкома Геннадий Дубойский.

Между тем уже установлен график разведения наплавного моста через Пину на автомобильной дороге Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. В связи с этим водителям рекомендуют заблаговременно планировать маршрут по трассе на участке временной переправы. Ближайшее разведение понтона произойдет 30 апреля, затем 2, 8, 10, 14, 16, 22, 24, 28 и 30 мая. Для пропуска речного транспорта наплавной мост будет разводиться в ночное время - с 2 до 4 часов.-0-