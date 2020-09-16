В Пинском районе для фермерских хозяйств зарезервировали 700 га

16 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе обновили перечень земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

В список попали 24 участка общей площадью более 700 га. Местные власти выделили под фермерство на 100 га больше, чем резервировалось раньше. Речь идет о землях, расположенных вблизи Логишина, Житновичей, Любель-Поля и еще 16 деревень. "Самые обширные земли выделены в северо-западной части агрогородка Новый Двор - 160 га. Для начинающих фермеров есть и участок размера "мини" - 1 га в юго-западной части деревни Домашицы", - отметили в райисполкоме.

В Пинском районе работают 70 фермерских хозяйств, которые вовлекли в оборот почти 2 тыс. га сельхозугодий. "В прошлом году наши фермеры заработали Br7,5 млн, внесли в районный бюджет Br109,5 тыс. Развитие фермерства позволило создать более 150 рабочих мест", - добавили в Пинском райисполкоме.

Для регистрации фермерского хозяйства нужно заплатить госпошлину в размере 0,8 базовой величины (1 БВ равняется Br27).-0-