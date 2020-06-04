В Полоцке нашли плинфу XII века с изображением музыканта-скомороха

4 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время раскопок возле Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке археологи нашли плинфу XII века с изображением музыканта-скомороха, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета Алексей Коц.

"На плинфе изображен музыкант, скорее всего, он был скоморохом. У него необычный головной убор в виде колпака. Изображение сохранилось не в полный рост, только грудная часть. Под левой рукой он держит струнный инструмент. Возможно, это гусли или какой-то струнно-смычковый инструмент. Нужно делать анализ", - отметил Алексей Коц.

Фото из Telegram-канала "Спадчына"

Найденный фрагмент кирпича относится к периоду строительства храма. Рисунок был создан, когда плинфа была еще сырая. Очевидно, что это сделал мастер во время перерыва. "Человек имел художественный вкус и способности. Соблюдены пропорции тела. Возможно, мастер не единожды делал такие изображения, - сказал археолог. - Все находки остаются в Полоцком университете, в нашей лаборатории. В дальнейшем их передадим в местные музеи".

По словам Алексея Коца, плинфы с изображениями в Полоцке находили и раньше. Среди наиболее значительных - древний кирпич с чертежом храма-гробницы.

Раскопки возле Спасо-Преображенской церкви в Полоцке начались в мае. Они проходят каждый год и, как правило, со специалистами из Эрмитажа в Санкт-Петербурге. В этот раз из-за эпидобстановки и закрытия границ они не приехали и консультируют коллег через интернет. После открытия рубежей российские исследователи намерены приехать в Полоцк.-0-