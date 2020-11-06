В Полоцке открыли мост после реконструкции

6 ноября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. После масштабной реконструкции в Полоцке открыли мост через Западную Двину, передает корреспондент БЕЛТА.
В церемонии приняли участие жители города, мостостроители, представители местной власти, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.
Во время работ специалисты обновили коммуникации. На одном из выездов с моста организовали кольцевое движение. Установлены ограждение на подходах к мосту, новое освещение и декоративная подсветка, есть широкий тротуар и велодорожка. Заменить пришлось практически все несущие конструкции, кроме опор, которые только отремонтировали. Потратили на реконструкцию моста более Br33 млн.
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Фото Gorod214