В Полоцке в зданиях бывшего больничного городка планируют разметить кадетское училище

20 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке на территории бывшего больничного городка, который находился за Софийским собором на территории Верхнего замка, начали масштабную реконструкцию. К 2021 году в этих зданиях собираются разметить Полоцкое кадетское училище, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Управления капитального строительства Полоцка Галина Бельская.

В 2012 году здания учреждений здравоохранения переехали в другую часть города. На их месте собирались разместить объекты туристической инфраструктуры. Для этого был разработан проект, но инвестора так и не нашли.

Сейчас на территории бывшего больничного городка начали разбирать семь ветхих строений. В оставшихся зданиях разместятся учебный корпус Полоцкого кадетского училища, центр военной подготовки, общежитие, плац, спортивные площадки, пищеблок, музей училища. Вместе со строителями в охранной зоне исторического центра будут трудиться археологи. Потратить на все необходимые работы собираются более Br30 млн. Планируется, что переехать кадеты в новый дом смогут во второй половине 2021 года.

В городе в 1835-1920 годах работал Полоцкий кадетский корпус. В здании "красной больницы" раньше было общежитие для педагогов корпуса.-0-