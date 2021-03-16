В проект освоения территории в районе пр. Жукова и ж/д Минск - Брест внесены изменения

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В градостроительный проект детального планирования территории в границах пр. Жукова - железной дороги Минск - Брест - пер. Софьи Ковалевской - ул. Попова - границы производственной зоны 175 ПЗ-в - ул. Железнодорожной внесены изменения. Администрация Московского района приглашает минчан поучаствовать в общественном обсуждении этих корректировок объекта строительства по 29 марта включительно, сообщает БЕЛТА.

В границах детального плана проектом определяется размещение структурно-планировочных элементов и параметров их территориального развития. Актуализируются проектные решения ранее утвержденного детального плана с учетом изменений технической и нормативно-правовой базы, требований генплана Минска и т.д.

Проектируемая территория площадью 79,7 га примыкает к одной из главных магистралей города - проспекту Жукова и является зоной смешанной пространственной застройки. Наиболее значимый объект внутри - детская хореографическая школа №1, но транспортная доступность ее для большинства столичных жителей затруднена. Неэффективно используется и постепенно разрушается местный стадион. В основном негативное влияние на проектируемую территорию оказывают: прилегающая застройка производственной зоны (грузовой автопарк "Автосила", комбинат силикатных изделий, объединение "Горизонт" и др.), железная дорога (остановка электрички "Столичный", сортировочная станция, подъездные железнодорожные пути к промпредприятиям), существующие производственные и коммунальные предприятия в границах проектирования (производственные базы "Трест №15" Спецстрой", "Минскдрев", "Минсккоммунтеплосеть", "Промтехмонтаж" и др., которые подлежат выносу ввиду несоответствия регламентам генерального плана города Минска).

В западной части проектируемого района на пересечении проспекта Жукова и железной дороги расположена часть территории комплекса зданий железнодорожной больницы по ул. Автодоровской, 3-3-а, имеющего статус историко-культурной ценности. Главный корпус, вспомогательные корпуса, водонапорная башня (1912-1914 год постройки). На проектируемую территорию распространяются зоны охраны памятника всех трех типов. Регламенты данных зон были учтены при разработке проектного решения детального плана.

В новом проекте уточнено функциональное использование и параметры застройки территорий; разработаны предложения комплексной градостроительной реконструкции проектируемого района. За счет выноса производственных объектов будут осваиваться освобожденные площадки. Уточнены планируемые сроки освоения данного района, что повлечет: частичную корректировку красных линий уличной сети; уточнение структуры и границ функциональных зон; установление градостроительных регламентов; определение участков перспективного освоения; выделение первоочередных мероприятий по реализации детального плана.

Ознакомиться с основными решениями развития территории детального плана можно по 29 марта включительно. В электронном виде они представлены в фойе администрации Московского района (пр. Дзержинского, 10) и на сайте mosk.minsk.gov.by. Также бумажные плакаты размещены в фойе районной администрации, в районе двух входных групп торгового центра Qutleto, возле входа в хореографическую школу №1, входа на железнодорожный остановочный пункт "Столичный" и еще нескольких точках города.-0-