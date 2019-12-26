В прокуратурах Минска и Минской области сменились руководители

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Александр Конюк провел ротацию в руководстве прокуратур Минска и Минской области, сообщили БЕЛТА в службе информации Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор Александр Конюк подписал приказ, в соответствии с которым государственный советник юстиции 3 класса Олег Лаврухин назначен на должность прокурора города Минска, государственный советник юстиции 3 класса Сергей Хмарук - прокурора Минской области", - проинформировали в ведомстве.

Олег Лаврухин и Александр Конюк. Фото Генпрокуратуры

Олег Лаврухин служит в органах прокуратуры с 1992 года. С июля 2012 года до настоящего времени возглавлял прокуратуру Минской области. Сергей Хмарук ранее руководил надзорным органом столицы, он начинал трудовую деятельность в 1994 году стажером прокуратуры Железнодорожного района Витебска.

Представляя назначенных прокуроров коллективу Генпрокуратуры, Александр Конюк отметил, что ротация кадров - это действенный механизм повышения эффективности службы. "Оба руководителя имеют большой опыт практической работы в разных регионах страны и не только на руководящих должностях. Службу свою начинали с районного звена, что особо значимо для поддержания правопорядка и законности на местах", - приводит слова главы ведомства пресс-служба.-0-