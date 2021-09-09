В Пуховичском районе на участке дороги М5 временно ограничат движение 10 сентября

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе на участке дороги М5 10 сентября временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"10 сентября с 9.30 до 10.00 на 67-м км автодороги М5 Минск - Гомель вблизи агрогородка Пуховичи запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее", - рассказали в ведомстве.

Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено во всех направлениях.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-