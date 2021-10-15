В пункте пропуска "Берестовица" из-за строительных работ возможны затруднения в движении

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе из-за строительных работ возможны затруднения в движении. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Строительно-монтажные работы в пункте пропуска "Берестовица" (с польской стороны "Бобровники") будут проводиться 19 и 21 октября с 9.00 до 17.00. Это может повлиять на ритмичность движения транспорта. Водителей и перевозчиков, планирующих следовать через этот участок белорусско-польской границы, просят учитывать информацию.-0-