В пункте пропуска "Берестовица" возможны затруднения из-за дорожного ремонта на польской стороне

5 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе возможны затруднения из-за дорожного ремонта на сопредельной стороне. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

По информации, поступившей от польской таможенной службы, с 4 по 27 декабря в пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица") будут вестись работы по замене асфальта.

"Сейчас в польском пункте пропуска замена покрытия проходит на выездном направлении, что влияет на ритмичность движения транспорта, следующего в Беларусь", - сообщили в Гродненской региональной таможне.

Всех, кто планирует пересечение границы на этом направлении, просят учитывать информацию.-0-