В работе программного обеспечения МРЭО ГАИ в Гродно произошел сбой

14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сбой программного обеспечения произошел в регистрационно-экзаменационном подразделении ГАИ в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

МРЭО по техническим причинам не оказывает некоторые услуги, в частности, выдачу водительских удостоверений. Работы по восстановлению ведутся круглосуточно, однако, по данным на утро 14 ноября, проблема не была решена.

"Просим учитывать эту информацию при планировании посещения. Отметим, что замена водительского удостоверения по заявительному принципу возможна в любом подразделении МРЭО ГАИ области и страны", - рассказали в ГАИ региона.

Сейчас в МРЭО ведется прием заявлений на постановку или снятие с учета, осмотр транспортного средства, замена сертификата о прохождении государственного технического осмотра, прием практического экзамена на право управления транспортным средством.-0-