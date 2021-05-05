В решении проблем граждан нельзя разводить бумажную волокиту - Заяц

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 5 мая 2021
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:22 В инвестиционный атлас Витебской области включено около 130 площадок для реализации проектов Регионы
13:21 ГАИ примет дополнительные меры безопасности на Радуницу Общество
13:09 Российский рубль на торгах 5 мая подорожал, евро и доллар подешевели Экономика
13:07 Минсельхозпрод утвердил инструкцию об оплате труда работников Экономика
13:06 Шерстнев: будущее аграрной отрасли Витебской области за крупнотоварным производством Регионы
13:01 Здесь живет герой: столетний ветеран Иван Курындин прошел войну и встретил победный май в Берлине Регионы
13:00 Книга "Вандроўкi па Палессi" позволяет заглянуть на 100 лет назад - Ванина Культура
12:58 Общественный транспорт Минска на Радуницу будет работать в усиленном режиме все 4 выходных дня Регионы
12:53 Банк ВТБ (Беларусь) повышает ставки по вкладам физических лиц в долларах США и российских рублях Общество
12:45 Уголовное дело возбуждено в Гомеле по факту гибели в ДТП шестилетней девочки Происшествия
12:37 В Минском районе бухгалтер тратила деньги предприятия в казино - расследование завершено Происшествия
12:29 На Радуницу будет продлен график по вывозу мусора с минских кладбищ Регионы
12:14 ФОТОФАКТ: Митинг-реквием прошел на улице Рафиева в Минске Регионы
12:08 Уникальный самиздат и удостоверение разведчика - семейные истории о войне из Гродненской области Регионы
12:06 Пропуска в погранзону и погранполосу на Радуницу будут выдаваться в день обращения - ГПК Общество
12:05 Гол Станислава Беленького стал лучшим в 7-м туре чемпионата Беларуси по футболу Спорт
11:56 Хозяйства Гомельской области посадили картофель на половине отведенных под культуру площадей Регионы
11:54 Разрушительный смерч: на юге США начался сезон торнадо В мире
11:46 Военнослужащие 120-й бригады поздравили ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы Регионы
11:44 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 6 мая из-за сильного ветра Общество
11:42 КГК: закупка препаратов за счет государственных средств обеспечивает высокий уровень вакцинации Общество
11:41 Житель Молодечно приговорен к 3 годам колонии за попытку сжечь тещин дом Происшествия
11:35 Вопросы по недвижимости и земельным участкам преобладали на приеме граждан в Гомеле Регионы
11:33 Под Гродно легковушка сбила двух косуль Происшествия
11:31 ОАО "Белорусское морское пароходство" готово перевозить продукцию БМЗ в Европу - Минтранс Экономика
11:27 Белорусы должны расти патриотами, начиная гордиться историей своей семьи - ученый Общество
11:20 В России выявили 7975 случаев заражения COVID-19 за сутки В мире
11:16 Эксперт: Великая Отечественная война - на центральном месте в исторической памяти белорусов Общество
11:16 В Молодечно задержан соучастник группы телефонных мошенников Происшествия
11:10 Сообщить о завышении цен на лекарства можно на сайте КГК Общество
Все новости
Все новости
Регионы
05 мая 2021, 10:13

В решении проблем граждан нельзя разводить бумажную волокиту - Заяц

Леонид Заяц. Фото из архива
Леонид Заяц. Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Вопросы по недвижимости и земельным участкам преобладали на приеме граждан в Гомеле
Магазины в жилых домах, нанотехнологии, ценообразование - Рогащук провел прием граждан в Гомеле

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц провел личный прием граждан в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием обратилась жительница Могилева - для ее семьи очень остро стоит вопрос обустройства пандуса на первом этаже в жилом доме. Их семья воспитывает двух детей, одному из них 7 лет, он имеет 4-ю степень утраты здоровья. "Жилое помещение, где мы проживаем, является социальным, как и весь дом. Он был построен в 2019 году, однако тогда никто не предусмотрел обустройство безбарьерной среды. Там буквально пять ступенек необходимо сделать для того, чтобы мой ребенок имел возможность дышать свежим воздухом", - отметила могилевчанка.

Как отметил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, при строительстве дома изначально была допущена ошибка - не предусмотрели наличие пандусов. К решению данного вопроса необходимо подходить комплексно - в этом доме они нужны в каждом подъезде. Он подчеркнул, что в течение двух месяцев будет обустроен подъемник.

"Нельзя разводить бумажную волокиту в таких вопросах. Люди не должны обращаться несколько раз с одними и теми же проблемами. И если начальник ответственной структуры остается равнодушным - необходимо решать вопрос о его профпригодности", - подчеркнул Леонид Заяц.

Еще одна могилевчанка обратилась с вопросом о погребении домашних животных в Могилевской области. "У многих есть домашнее животное, которое вам не просто друг, а член семьи. И когда случается так, что животное уходит из жизни, хочется сделать все это цивилизованно. В Могилеве есть стихийные захоронения, но все они не соответствуют санитарным нормам. А важно, чтобы такие места были безопасны для окружающей природы", - отметила могилевчанка.

По ее мнению, такие места захоронений нужны во всей области. "Я понимаю, что в черте Могилева найти такое место будет проблематично. Но если неподалеку от Могилева обустроить такое место - люди будут ездить. Главное, чтобы была возможность добраться туда. Кроме того, услуги по захоронению животных, содержанию этих могилок будут дополнительными поступлениями в бюджет области. Главное, разумно и грамотно подойти к решению этой проблемы", - сказала женщина.

Леонид Заяц отметил, что нужно детально изучить возможные места для таких захоронений. "Конечно, важно, чтобы люди подходили к этому вопросу цивилизованно. Мы посмотрим все возможные варианты и будет работать в этом направлении", - добавил он.

По словам председателя горисполкома, в городе несколько лет назад детально изучался этот вопрос. "В Могилеве пока не удалось найти такое место, которое будет соответствовать всем необходимым нормам. Мы уже изучали эту проблему на своем уровне. Подключим Могилевский райисполком, поработаем с ними", - подчеркнул Владимир Цумарев.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Заяц Могилевская область обращения граждан
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В инвестиционный атлас Витебской области включено около 130 площадок для реализации проектов
Шерстнев: будущее аграрной отрасли Витебской области за крупнотоварным производством
Здесь живет герой: столетний ветеран Иван Курындин прошел войну и встретил победный май в Берлине
Фото из архива Общественный транспорт Минска на Радуницу будет работать в усиленном режиме все 4 выходных дня
Фото из архива На Радуницу будет продлен график по вывозу мусора с минских кладбищ
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием прошел на улице Рафиева в Минске
Главное
Александр Лукашенко и Роман Головченко Работа экономики, ответ на санкции, развитие чернобыльских территорий - Лукашенко принял с докладом Головченко
Головченко: экономика за первый квартал вышла на траекторию устойчивого роста
Эксперт: Великая Отечественная война - на центральном месте в исторической памяти белорусов
Более 400 тыс. человек записаны в организациях здравоохранения Беларуси на вакцинацию от COVID-19
Топ-новости
Лукашенко поздравил сотрудников сферы информации и связи с профессиональными праздниками
Конституционный суд признал закон о защите персональных данных соответствующим Конституции
Эксперт: Великая Отечественная война - на центральном месте в исторической памяти белорусов
"Белпочта" выплатит пенсии за 9 мая досрочно
ФОТОФАКТ: Онлайн-парад для ветеранов прошел на площади Победы в Витебске
Здесь живет герой: столетний ветеран Иван Курындин прошел войну и встретил победный май в Берлине
Уникальный самиздат и удостоверение разведчика - семейные истории о войне из Гродненской области
Госпогранкомитет представил к лишению званий 5 человек
Военнослужащие 120-й бригады поздравили ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы
Шерстнев: будущее аграрной отрасли Витебской области за крупнотоварным производством
Сообщить о завышении цен на лекарства можно на сайте КГК
Пропуска в погранзону и погранполосу на Радуницу будут выдаваться в день обращения - ГПК
Пресс-конференция о развитии придорожного сервиса пройдет в пресс-центре БЕЛТА 6 мая
Гомельская область вводит сбор за пересечение госграницы
Поликлиникам нужно активизировать скрининг гипергликемии - эндокринолог
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.