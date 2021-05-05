В решении проблем граждан нельзя разводить бумажную волокиту - Заяц

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц провел личный прием граждан в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием обратилась жительница Могилева - для ее семьи очень остро стоит вопрос обустройства пандуса на первом этаже в жилом доме. Их семья воспитывает двух детей, одному из них 7 лет, он имеет 4-ю степень утраты здоровья. "Жилое помещение, где мы проживаем, является социальным, как и весь дом. Он был построен в 2019 году, однако тогда никто не предусмотрел обустройство безбарьерной среды. Там буквально пять ступенек необходимо сделать для того, чтобы мой ребенок имел возможность дышать свежим воздухом", - отметила могилевчанка.

Как отметил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, при строительстве дома изначально была допущена ошибка - не предусмотрели наличие пандусов. К решению данного вопроса необходимо подходить комплексно - в этом доме они нужны в каждом подъезде. Он подчеркнул, что в течение двух месяцев будет обустроен подъемник.

"Нельзя разводить бумажную волокиту в таких вопросах. Люди не должны обращаться несколько раз с одними и теми же проблемами. И если начальник ответственной структуры остается равнодушным - необходимо решать вопрос о его профпригодности", - подчеркнул Леонид Заяц.

Еще одна могилевчанка обратилась с вопросом о погребении домашних животных в Могилевской области. "У многих есть домашнее животное, которое вам не просто друг, а член семьи. И когда случается так, что животное уходит из жизни, хочется сделать все это цивилизованно. В Могилеве есть стихийные захоронения, но все они не соответствуют санитарным нормам. А важно, чтобы такие места были безопасны для окружающей природы", - отметила могилевчанка.

По ее мнению, такие места захоронений нужны во всей области. "Я понимаю, что в черте Могилева найти такое место будет проблематично. Но если неподалеку от Могилева обустроить такое место - люди будут ездить. Главное, чтобы была возможность добраться туда. Кроме того, услуги по захоронению животных, содержанию этих могилок будут дополнительными поступлениями в бюджет области. Главное, разумно и грамотно подойти к решению этой проблемы", - сказала женщина.

Леонид Заяц отметил, что нужно детально изучить возможные места для таких захоронений. "Конечно, важно, чтобы люди подходили к этому вопросу цивилизованно. Мы посмотрим все возможные варианты и будет работать в этом направлении", - добавил он.

По словам председателя горисполкома, в городе несколько лет назад детально изучался этот вопрос. "В Могилеве пока не удалось найти такое место, которое будет соответствовать всем необходимым нормам. Мы уже изучали эту проблему на своем уровне. Подключим Могилевский райисполком, поработаем с ними", - подчеркнул Владимир Цумарев.-0-