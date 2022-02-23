В РНПЦ детской хирургии появился новый компьютерный томограф. В чем его уникальность?

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском научно-практическом центре детской хирургии открыли центр компьютерной томографии. Об уникальности исследовательского аппарата журналистам рассказал директор РНПЦ Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Константина Дроздовского, новый компьютерный томограф облегчит обследование новорожденных детей и снизит лучевую нагрузку на организм. "Этот аппарат был жизненно важен для диагностики различных заболеваний у малышей. Это первый подобный томограф в нашей стране, который был разработан специально для обследования маленьких детей. Это не означает, что с его помощью нельзя провести исследование организма взрослого человека. Но его настройки позволяют максимально быстро и с минимальной лучевой нагрузкой обследовать новорожденных детей с весом до 3 кг. Основная задача аппарата - диагностирование врожденных пороков сердца у новорожденных. Кроме того, он помогает выявить и другие патологии. Разрешающая способность аппарата начинается от 0,1 мм. Это позволяет получить очень четкую и достоверную информацию о состоянии детей, нуждающихся в помощи", - рассказал Константин Дроздовский.

Он перечислил и другие особенности компьютерного томографа. В их числе те, которые позволяют сократить время обследования детского организма.

"Основные преимущества нашего аппарата перед другими компьютерными томографами заключаются в наличии двух специальных трубок, которые за один оборот дают вдвое больше информации. Он дает меньшую лучевую нагрузку, что также важно для детей, которые длительное время лечатся в центре и проходят исследование с помощью компьютерного томографа не один раз. Время обследования бывает разным. На самые тяжелые программы с контрастированием, предполагающие синхронизацию с электрокардиографией, отводится до нескольких десятков секунд. Общее исследование может длиться до одной секунды. Кроме того, новый аппарат может заменить ангиокардиографию. В год мы проводим около 600-700 подобных исследований у детей с заболеваниями сердца. С новым компьютерным томографом от 300 до 400 из них мы сможем обследовать без наркоза и с меньшей лучевой нагрузкой", - заключил директор РНПЦ детской хирургии.-0-

Фото Максима Гучека