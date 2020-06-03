В садовых товариществах и сельхозорганизациях Минской области уменьшилось число краж

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество хищений в садовых товариществах и сельхозорганизациях Минской области за январь - апрель снизилось, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

Прокуратура проанализировала работу субъектов профилактики по предупреждению хищений имущества из домовладений садовых товариществ и дачных кооперативов, а также эффективность сторожевой охраны на сельскохозяйственных объектах.

Установлено, что такие кражи, как правило, приходились на декабрь - апрель. За первые четыре месяца 2020 года в садовых товариществах Минской области совершено 141 хищение, что на 22,5% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Как следовало из материалов уголовных дел, одно из основных условий для преступления - личная беспечность собственников имущества, непринятие ими надлежащих мер по его сохранности.

За это время меньше всего регистрировалось хищений на территории садовых товариществ и дачных кооперативов, где была сторожевая охрана и функционировала система видеонаблюдения, - 14 краж, или 10% от общего количества таких преступлений.

Практически не пропадало имущество из домов, обслуживаемых Департаментом охраны МВД.

С января по апрель на территории сельскохозяйственных организаций области совершено 37 краж, или 47,8% к уровню прошлого года, а также 55 мелких хищений имущества. При этом на объектах АПК, обеспеченных сторожевой охраной, зафиксировано 17 краж, или 46% от общего количества таких преступлений, и 30 мелких хищений. В сельхозорганизациях с функционирующей системой видеонаблюдения было 9 краж, из которых 7 раскрыты с помощью фотоловушек.

Средствами видеонаблюдения на 1 мая 2020 года оборудованы 184 механизированных двора, 85 складов, 147 молочно-товарных ферм. В организациях АПК области трудоустроены 3268 сторожей.

По результатам анализа прокуратура направила в Минский облисполком информационную записку с конкретными предложениями о том, как более эффективно можно предупредить хищения из дачных домовладений и объектов сельхозпредприятий. Надзорные мероприятия в этой сфере будут продолжены.-0-