В санаториях Минской области за пять лет создано 118 номеров для инвалидов-колясочников

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В санаторно-курортных организациях Минской области за последние пять лет создано 118 номеров для инвалидов-колясочников, что составляет 2,7% от общего количества номерного фонда, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Во время реализации Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы собственники санаторно-курортных организаций Минской области провели большую работу по созданию номерного фонда и благоустройству объектов социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью. "За прошедшие пять лет создано 118 номеров для инвалидов-колясочников, что составляет 2,7% от общего количества номерного фонда. Из них 16 номеров открыто в двух специализированных санаториях области. Это республиканский санаторий "Вяжути" для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и республиканский санаторий "Березина" для ветеранов войны, труда и инвалидов, где в прошлом году санаторно-курортное лечение получили 134 инвалида-колясочника, - рассказали в центре. - За прошлый год, несмотря на пандемию, здравницы области продолжили работу над созданием комфортных условий для лиц с инвалидностью. Так, было открыто четыре номера для людей с ограниченными возможностями".

Значительное внимание развитию безбарьерной среды уделяли в ДРОЦ "Надежда", где оборудовали уникальные игровые комплексы и площадки, которые позволяют детям с инвалидностью развивать способности и познавать тело через движения. Для удобства передвижения детей с ограниченными возможностями в санатории главные входы в здания оснащены пандусами с нормативным уклоном и поручнями в двух уровнях. На прилегающей территории спальных корпусов и школы предусмотрена безбарьерная среда, которая обеспечивает возможность для самостоятельной ориентации в пространстве и беспрепятственного передвижения.

В филиале ОАО "Белагроздравница" санатории "Сосновый бор" в новом корпусе оборудовали номер для пребывания лиц с ограниченными возможностями. На первом этаже создана туалетная комната для инвалидов в соответствии с требованиями, установлены направляющие тактильные полосы у входов в лифты, а также кнопки вызова в номерах и санитарных комнатах.

Как отметили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Минской области продолжают проводить работы по созданию безбарьерной среды и удобств для проживания лиц с ограниченными возможностями.-0-