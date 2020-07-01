В Сенненском районе запустили энергоустановку из 4752 солнечных панелей

1 июля, Сенненский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Гелиоэнергетическую установку "Пламя" мощностью 1,6 МВт запустили сегодня возле деревни Малая Переспа Сенненского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый заместитель председателя облисполкома Олег Мацкевич, директор СООО "ТДФ Экотех" Михаил Шишаков и председатель Сенненского райисполкома Игорь Мороз во время перерезания ленточки

Установка состоит из 4752 солнечных панелей, размещенных на территории в 3 га. Инвестиционный проект райисполком начал реализовывать в 2016 году. Первоначально была создана площадка, спустя два года нашли инвестора. Частная компания привлекла швейцарских спонсоров, получила квоту и теперь займется выработкой солнечной энергии. Общая сумма инвестиций составила более $1 млн, срок окупаемости - 8-10 лет.

Олег Мацкевич во время выступления

Первый заместитель председателя облисполкома Олег Мацкевич отметил, что подобный комплекс стал первым в Витебской области. "Всегда говорят о Гомельском регионе, но теперь и до северного региона Беларуси добралось солнечная энергетика. Надеюсь, эта компания реализует и другие проекты в Витебской области", - сказал он.

Игорь Мороз

Директор СООО "ТДФ Экотех" Михаил Шишаков отметил, что компания более 10 лет занимается развитием возобновляемой энергетики в стране. Сначала это было строительство биогазовых комплексов, систем дегазации на полигонах бытовых отходов под Минском. Сейчас переключились на солнечную энергетику и уже реализовали проект в Несвижском районе, через несколько дней еще одна установка начнет генерировать энергию в Мстиславском районе. "На объекте будем получать чистую энергию. Важнее всего, что установка будет нести экологическую культуру для школьников, студентов. Сможем здесь проводить тематические экскурсии", - добавил он.

На новой установке

Михаил Шишаков

Инвестор при получении квот на ветроэнергетику или солнечные установки готов в северном регионе осуществить новые проекты.

В Сенненском районе намерены продолжать развитие зеленой энергетики. В планах на 2021 год - поставить в деревне Андрейчики две ветроустановки мощностью 3 МВт каждая.-0-

Фото Александра Хитрова