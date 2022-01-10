В схему движения в объезд Немиги внесут изменения

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объездные пути вокруг ремонтных работ в районе Немиги в Минске скорректируют. Об этом председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сообщил сегодня журналистам на месте проведения ремонтных работ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас идет работа по внесению дополнительных изменений в организацию дорожного движения. К концу дня, к часу пик, постараемся те моменты, которые отметили, скорректировать", - сказал Владимир Кухарев.

Он уточнил, что была проанализирована утренняя дорожная обстановка, а также все обращения, "которые поступали и на горячую линию, и на 115".

В связи с обрушением моста на пр.Победителей над ул.Немига с 8 января по 10 февраля закрыто движение всех видов транспорта на следующих участках дорог: по ул.Немига от ул.Городской Вал до ул.Янки Купалы, по ул.Ленина от ул.Интернациональной до ул.Немига, по пр.Победителей от ул.Немига до ул.Мельникайте. Разработана схема изменения организации дорожного движения в центральной части Минска с учетом изменения маршрутов общественного транспорта в объезд Немиги. Схема может меняться исходя из ситуации, жителей и гостей столицы будут оперативно об этом информировать.

В ночь на 8 января в Минске обрушилась часть путепровода на проспекте Победителей над улицей Немига. В результате происшествия никто не пострадал.-0-