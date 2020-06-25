В Минске в скорую из-за употребления некачественный воды обратились 15 человек

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В скорую Минска из-за употребления некачественный воды обратились 15 человек, сообщил сегодня главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Минска Александр Жинко в пресс-центре БЕЛТА.
"За вчерашние сутки мы выехали к 15 пациентам, которые связывали ухудшение своего состояния с употреблением воды", - сказал Александр Жинко.
Четыре человека были доставлены в стационар. "Одна женщина - с аппендицитом, но я думаю, что никакого отношения вода к аппендициту не имела. Она будет сегодня прооперирована. Еще три человека вчера госпитализированы для наблюдения, сегодня планируется их выписка", - пояснил главврач Городской станции скорой помощи.
По информации на 11.30, новых обращений в скорую по этому поводу не было.-0-