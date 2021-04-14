В Славгороде реконструируют центральную районную больницу

14 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Центральную районную больницу в Славгороде планируют реконструировать в этом году, сообщила корреспонденту БЕЛТА главврач ЦРБ Елена Аксенова.

"Больница рассчитана на 100 коек круглосуточного пребывания. Поликлиника - на 500 посещений в смену. Мы обслуживаем все население Славгорода и Славгородского района, - рассказала Елена Аксенова. - Здания больницы и поликлиники уже морально и физически устарели - построены они были в 1975 году. Принято решение начать в этом году реконструкцию".

Ремонтные работы будут разделены на несколько частей. "В первую очередь начнут реконструировать лечебный корпус - в июле закроют половину лечебного корпуса. Через полгода планируется приступить к ремонтным работам во второй части корпуса. Позже приступят к поликлинике", - отметила главврач.

Во время ремонта планируется обновить внешний вид районной больницы и поликлиники, заменить инженерные сети, дверные и оконные блоки, лифтовое оборудование. Планируется оснащение больницы современной медицинской техникой. Всего на эти работы выделено около Br8 млн из республиканского бюджета.-0-

Елена Аксенова

Фото Олега Фойницкого