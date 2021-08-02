В Славгородском районе на проезжую часть из грузовика высыпалась тонна зерна

2 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе на проезжую часть из грузовика просыпалось зерно, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Факт потери зерна при его перевозке был зафиксирован экипажем ГАИ 30 июля в деревне Новая Слобода Славгородского района, через которую проходит автодорога Могилев - Славгород", - отметили в ведомстве.

У грузового МАЗа во время движения приоткрылся борт, из-за чего на проезжей части оказалось около 1 т зерна, которое рассыпалось по дороге примерно на 400 м. Водитель МАЗа получил от инспектора ГАИ предупреждение о недопущении таких фактов. В случае повторения просыпания зерна ему грозит штраф до 4 базовых величин.

Во время уборочной кампании экипажи отделения ГАИ УВД Могилевского облисполкома приближены к местам уборки зерновых культур и заготовки сенажа, сопровождают сельхозтехнику по дорогам общего пользования, контролируют физическое состояние механизаторов и водителей сельхозпредприятий, оказывают содействие в сохранности урожая при его транспортировке к местам переработки и хранения.-0-