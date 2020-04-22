В Смолевичах для минчан-очередников в этом году введут один дом и начнут строить еще шесть

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в Смолевичах введут в эксплуатацию жилой дом на 192 квартиры для минчан-очередников и начнут строительство еще шести. Информацию об этом разместил в своем официальном Telegram-канале Мингорисполком, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время в городе-спутнике Смолевичах возводится дом на 192 квартиры. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2020 год. Одновременно разрабатывается проект застройки и проектно-сметная документация еще по 6 жилым домам. Работы над ними планируется завершить в июне. Ориентировочно с августа и до конца текущего года предусмотрено поэтапное начало строительства этих домов. Новоселье в них смогут справить 628 семей", - цитирует канал первого заместителя председателя Мингорисполкома Федора Римашевского.

В перспективе в районе застройки появятся школа и два детских сада.

Как сообщалось, в городе-спутнике Смолевичи в порядке эксперимента в 2019 году было начато строительство жилого дома для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Суть эксперимента заключалась в том, что этим гражданам независимо от даты их постановки на учет нуждающихся предоставлена государственная поддержка в виде субсидий, предусмотренных указом от 6 июля 2017 года №240. В процессе формирования списка дольщиков этого дома минчане проявили большой интерес к строительству жилья на названных условиях. В декабре завершился прием заявок: на 192 квартиры их было подано 725. В том числе заявления поступили от 41 многодетной семьи и 12 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Цена квадратного метра составила $614 - дом строится с ограниченной прибылью застройщика (УКС Миноблисполкома).-0-