9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах для минчан планируют построить 2,2 тыс. квартир, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин в пресс-центре БЕЛТА.

"В квартале №2 города-спутника Смолевичи запланировано строительство 19 жилых домов общей площадью 146 тыс. кв.м. В их составе будет 2,2 тыс. квартир. Все они предназначены для состоящих на учете нуждающихся в Минске. На эти цели граждане смогут получить кредитные ресурсы в соответствии с указом №240. Кроме того, в этом квартале планируется построить два детских сада и школу", - сказал Денис Никитин.

Заказчиком строительства выступает УКС Мингорисполкома. В настоящее время на стадии завершения находится строительство жилого дома на 192 квартиры общей площадью 14 тыс. кв.м. "По двум многоквартирным домам разработана проектная документация, которая в установленном порядке прошла государственную экспертизу. До конца года мы планируем завершить проектные работы с получением экспертного заключения еще по четырем домам", - отметил представитель Мингорисполкома.

Помимо Смолевичей как перспективная площадка для строительства жилья для минчан рассматривается Руденск.-0-

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В Минске строят 145 жилых домов По оперативным данным, за январь-сентябрь в Минске ввели в эксплуатацию 31 многоквартирный жилой дом общей площадью 385 тыс. кв.м.