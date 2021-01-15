Фото из архива
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе из-за прорыва трубопровода 286 частных домов были без холодной воды. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"14 января в 18.45 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 110 мм по ул. Молодежной в агрогородке Слобода Смолевичского района Минской области. Без водоснабжения оставались 286 частных жилых домов", - рассказали в пресс-службе.
В 23.00 водоснабжение потребителей было восстановлено.-0-