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2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске и Кричеве без воды были 8 многоквартирных и 187 частных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"1 февраля в 14.19 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения по ул. К.Заслонова, 46а в Солигорске Минской области. Без холодного водоснабжения оставались 4 многоквартирных жилых дома и магазин. В 18.00 водоснабжение потребителей восстановлено", - рассказали в пресс-службе.
В этот же день в 16.00 поступило сообщение о прорыве трубопровода по ул. Вокзальной, 42 в Кричеве Могилевской области. Без воды были 4 многоквартирных и 187 частных жилых домов, 2 детских сада. В 21.40 водоснабжение потребителей было восстановлено.-0-