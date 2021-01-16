16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске из-за аварии без тепла остаются 92 многоквартирных дома, 5 детсадов и школа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 00.55 в МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 200 мм по ул. Ленинского Комсомола, 30 в Солигорске Минской области. "На время проведения ремонтных работ без теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются 92 многоквартирных жилых дома, 5 детских садов, школа, 3 административных здания и 2 магазина", - рассказали в МЧС.

Предполагаемое время восстановления тепло- и горячего водоснабжения - сегодня 10.00.-0-