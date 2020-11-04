В Стародорожском районе газифицирован агрогородок Залужье

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие газопровода в агрогородке Залужье Стародорожского района состоится 6 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

С марта этого года к агрогородку было проложено 8343,57 м полиэтиленового газопровода высокого давления. По государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" на строительстве освоено почти Br1179 тыс. бюджетных средств.

Чтобы подвести газ непосредственно в 46 жилых домов, также построено 7678,1 м полиэтиленового газопровода среднего давления с газопроводами-вводами. Стоимость работ достигла почти Br324,7 тыс., из них Br227,3 тыс. - бюджетные средства.

Торжественный запуск в эксплуатацию газопровода состоится при участии местных органов власти, депутатского корпуса, руководства УП "Миноблгаз".-0-