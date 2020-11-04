В Стародорожском районе газифицирован агрогородок Залужье

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 4 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:04 БМЗ увеличил экспорт катанки в страны ЕС более чем на 20% Экономика
10:01 В Минском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина Происшествия
09:59 Житель Кобринского района нашел в отцовском доме самодельный пистолет и патроны Происшествия
09:57 В Беларуси расширяются возможности использования электронных денег Экономика
09:48 В Беловежской пуще начали осенне-зимнюю подкормку диких животных Регионы
09:45 ИГ взяло ответственность за теракт в Вене В мире
09:38 Неизвестный удерживает заложников в квартире на севере Москвы и угрожает устроить взрыв В мире
09:32 Соцслужба выполнила с весны почти 31,5 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств на дом Общество
09:30 В Орше сотрудники МЧС спасли мужчину из задымленного подвала Происшествия
09:16 На фоне пандемии COVID-19 эксперты ВОЗ настоятельно рекомендуют сделать прививку от гриппа В мире
09:15 В США завершилось голосование на всеобщих выборах В мире
09:10 В Стародорожском районе газифицирован агрогородок Залужье Регионы
09:04 Число заболевших COVID-19 в Европе достигло 11 млн В мире
09:00 В Minsk World – новогодние скидки для всех! А еще рассрочка на 100 месяцев и кредит от 4,99% годовых! Общество
08:55 США завершили выход из Парижского соглашения по климату В мире
08:47 Новые строительные нормы по защите от шума приняты в Беларуси Общество
08:40 Живопись, керамику и графику Владимира Андреянова представят на выставке в Гомеле Афиша
08:38 Выборы президента США: продолжается подсчет голосов В мире
08:14 Концерт к 250-летию со дня рождения Бетховена представит Могилевская капелла Культура
08:03 Институт Конфуция открылся в Брестском университете Регионы
07:50 На Гомельской ТЭЦ-2 завершили ремонт энергоблока №1 Регионы
07:40 Системы мониторирования пациентов установили в детской больнице и роддоме Пинска Регионы
07:28 Профилактическая акция "Пешеход" стартует в Витебской области Регионы
07:21 Преподавателей четырех стран объединит в Гродно конференция о современных образовательных технологиях Регионы
07:00 Картина дня: верительные грамоты, досрочная выплата пенсий и самый теплый за 75 лет октябрь Общество
00:51 Количество заражений коронавирусом за неделю показало рекордный рост - ВОЗ В мире
00:33 В Индонезии за учебу в вузе можно заплатить кокосами и листьями В мире
03.11.20
03.11.20 23:58 ФОТОФАКТ: Теплая осень в Гомельской области - зацвели жасмин и лесной орех Регионы
03.11.20 23:29 В Нигерии на нефтяном месторождении прогремел взрыв В мире
03.11.20 22:59 Футболисты "Локомотива" сыграли вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
04 ноября 2020, 09:10

В Стародорожском районе газифицирован агрогородок Залужье

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие газопровода в агрогородке Залужье Стародорожского района состоится 6 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

С марта этого года к агрогородку было проложено 8343,57 м полиэтиленового газопровода высокого давления. По государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" на строительстве освоено почти Br1179 тыс. бюджетных средств.

Чтобы подвести газ непосредственно в 46 жилых домов, также построено 7678,1 м полиэтиленового газопровода среднего давления с газопроводами-вводами. Стоимость работ достигла почти Br324,7 тыс., из них Br227,3 тыс. - бюджетные средства.

Торжественный запуск в эксплуатацию газопровода состоится при участии местных органов власти, депутатского корпуса, руководства УП "Миноблгаз".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
газ Минский облисполком Старые Дороги
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото npbp.by В Беловежской пуще начали осенне-зимнюю подкормку диких животных
Фото brsu.by Институт Конфуция открылся в Брестском университете
На Гомельской ТЭЦ-2. Фото из архива На Гомельской ТЭЦ-2 завершили ремонт энергоблока №1
Фото ТРК "Пинск" Системы мониторирования пациентов установили в детской больнице и роддоме Пинска
Фото из архива Профилактическая акция "Пешеход" стартует в Витебской области
Фото из архива Преподавателей четырех стран объединит в Гродно конференция о современных образовательных технологиях
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь
Кочанова провела селектор по вопросам противодействия распространению COVID-19
В Беларуси расширяются возможности использования электронных денег
В Minsk World – новогодние скидки для всех! А еще рассрочка на 100 месяцев и кредит от 4,99% годовых!
Топ-новости
Картина дня: верительные грамоты, досрочная выплата пенсий и самый теплый за 75 лет октябрь
Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны
Новые строительные нормы по защите от шума приняты в Беларуси
Лавров: конституционная реформа - крайне востребованная площадка для общенационального диалога в Беларуси
БМЗ увеличил экспорт катанки в страны ЕС более чем на 20%
Соцслужба выполнила с весны почти 31,5 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств на дом
Минздрав рассказал о подготовке областей ко второй волне коронавируса
Финальный вариант выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении" записали в студии "600 метров"
Беларусь и ЮНИСЕФ едины в вопросах детства и образования - Карпенко
Валерий Вакульчик представлен в должности помощника Президента - инспектора по Брестской области
"Белпочта" организует досрочную выплату пенсий
Посол Китая прибыл в Минск
Беларусь заинтересована в присоединении к международным городским сетям ЮНЕСКО - Макей
Производственный туризм может стать "фишкой" Беларуси - Минспорт
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу, Таллин и Ларнаку
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.