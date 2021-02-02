В Столинской райбольнице заработал кабинет компьютерной томографии

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинской центральной районной больнице сегодня открылся кабинет компьютерной томографии, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Виктор Мойсюк.

В церемонии приняла участие первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Она отметила, что в Столине заработал один из 25 компьютерных томографов, которые в республике закупили за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19.

В Столинской больнице в прошлом году модернизировали кабинет под установку нового оборудования. Компьютерный томограф марки Siemens поступил в конце декабря. В течение месяца аппарат установили и обучили для работы с ним специалистов. Сегодня начался прием пациентов.

"Значимое для нас событие. Ведь наш район - отдаленный, его протяженность - около 150 км. Раньше, чтобы провести экстренные и плановые обследования пациентов на компьютерном томографе, их доставляли в соседние города. До Пинска ехать 70 км, до Лунинца - 150 км. Теперь у нас появилась возможность проводить диагностику в Столине", - отметил Виктор Мойсевич.

Установили томограф на первом этаже районной больницы, рядом с приемным покоем. С помощью КТ можно провести диагностику практически всего организма. В период пандемии особенно актуальным является обследование органов грудной клетки, которое позволяет увидеть признаки коронавирусной пневмонии. Также широкие возможности открываются для диагностики онкологических заболеваний.

Столинская центральная районная больница за последний год серьезно переоснастилась. За счет бюджета были закуплены четыре аппарата искусственной вентиляции легких. Спонсорскую помощь оказал "Савушкин продукт", что позволило приобрети два УЗИ-аппарата экспертного класса и автомобиль скорой медицинской помощи.-0-