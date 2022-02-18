В Столинском районе к сельской школе пристроят блок начальных классов

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе к средней школе в агрогородке Коротичи пристроят блок начальных классов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию райисполкома Александр Вечорко.

Реконструкцию в школе проведут по программе преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Пристройка очень нужна. Школа по проекту - базовая, а там размещается средняя. Дети занимаются в две смены. Блок начального звена позволит в том числе разместить там несколько дошкольных групп. Снимем проблему их отсутствия в Коротичах и Толмачево. Потому что оттуда подвозим около 20 детей в Большое Малешево, а этот агрогородок и сам разрастается", - пояснил Александр Вечорко.

Пристройка будет двухэтажной, с отдельным входом. Внутри помимо классов и групп будут спальни. С основным зданием она будет соединена галереей.

В Коротичах занимаются около 200 детей. Помимо местных ребят школьный автобус привозит учащихся из деревень Толмачево и Лутки. "Демографическая ситуация радует. Толмачево, Большое Малешево, Семигостичи плюсуют. Про Ольшаны можно даже не говорить. Агрогородок развивается. Выделено 240 участков под новый микрорайон, там же резервируем место для строительства начальной школы - детского сада", - рассказал начальник отдела по образованию.

Также в Столине строят школу - детский сад. Строители заверяют, что все работы выполнят в этом году, и 1 сентября учебно-педагогический комплекс сможет открыться.-0-