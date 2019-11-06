В Телеханах запустили производство пластиковых лыж

6 ноября, Ивацевичский район /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Телеханы сегодня открыли новый цех по производству пластиковых лыж, передает корреспондент БЕЛТА.
В символическом пуске объекта приняли участие управляющий делами Президента Виктор Шейман, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.
Уникальное производство создано по поручению Президента фактически за год. Под новые цели реконструировали историческое здание, где многие годы производили деревянные лыжи. Начинка цеха - самая современная: оборудование от ведущих зарубежных и отечественных производителей. Весь процесс организации производства сопровождался наукой - работали ученые НАН Беларуси, БГТУ. Реализация проекта обошлась в Br14 млн. На новом производстве открыто 43 рабочих места.
Продукция филиала "Телеханы" конкурентоспособна по цене и качеству и рассчитана на массового потребителя. Здесь разработано 16 моделей беговых лыж в диапазоне от 1 до 2,1 м. Пока на предприятии планируют производить в месяц 5 тыс. пар лыж. В 2020 году объем производства планируется довести до 50 тыс. пар, а через три года - удвоить.
Предприятие "Телеханы" основано в 1944 году. В 1998-м включено в структуру Управления делами Президента, в 2010-м - в структуру государственного предприятия "Беларусьторг".-0-