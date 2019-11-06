В Телеханах запустили производство пластиковых лыж

6 ноября, Ивацевичский район /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Телеханы сегодня открыли новый цех по производству пластиковых лыж, передает корреспондент БЕЛТА.

В символическом пуске объекта приняли участие управляющий делами Президента Виктор Шейман, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

Ленточку перерезают (слева направо) председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, управляющий Делами Президента Виктор Шейман, директор ГП "Беларусьторг" Геннадий Богдан

Уникальное производство создано по поручению Президента фактически за год. Под новые цели реконструировали историческое здание, где многие годы производили деревянные лыжи. Начинка цеха - самая современная: оборудование от ведущих зарубежных и отечественных производителей. Весь процесс организации производства сопровождался наукой - работали ученые НАН Беларуси, БГТУ. Реализация проекта обошлась в Br14 млн. На новом производстве открыто 43 рабочих места.

Лукашенко: в Беларуси к следующей зиме наладят производство хороших отечественных лыж "Это не так просто создать лыжи и дотянуться до самой верхотуры. Я такую задачу перед специалистами не ставлю. Нам надо лыжи для того, чтобы подготовить спортсмена", - сказал Александр Лукашенко.

Продукция филиала "Телеханы" конкурентоспособна по цене и качеству и рассчитана на массового потребителя. Здесь разработано 16 моделей беговых лыж в диапазоне от 1 до 2,1 м. Пока на предприятии планируют производить в месяц 5 тыс. пар лыж. В 2020 году объем производства планируется довести до 50 тыс. пар, а через три года - удвоить.

Предприятие "Телеханы" основано в 1944 году. В 1998-м включено в структуру Управления делами Президента, в 2010-м - в структуру государственного предприятия "Беларусьторг".-0-