В ТЛЦ у белорусско-польской границы находятся 713 беженцев

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ТЛЦ у белорусско-польской границы продолжают находиться более 700 человек. Домой возвращаться они не желают. Об этом журналистам сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков, передает корреспондент БЕЛТА.

Ситуация с беженцами на границе длится уже три месяца. 8 ноября большая их группа предприняла попытку попасть в Евросоюз, Польша людей не пропустила. Часть из тех людей за это время согласилась вернуться домой, но более 700 из них остаются в Беларуси. Пункт временного размещения для них создан на территории транспортно-логистического центра неподалеку от пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.

"Сейчас здесь находятся 713 человек, из которых более 270 - дети. Белорусская сторона не оставила этих людей без внимания и помощи. Им обеспечено питание, медицинское сопровождение, помывка в полевой бане. Делается все, чтобы обеспечить их безопасность", - рассказал Дмитрий Резенков. Он подчеркнул, что криминогенная обстановка вокруг этих людей в ТЛЦ не осложнилась. Преступлений в отношении них, а также этими людьми не совершалось.

Те, кто остался в ТЛЦ, домой возвращаться не хотят. Многие из них продали все на родине и желают воссоединиться в странах Евросоюза с попавшими туда ранее родственниками. К слову, беженцам предлагали остаться и в Беларуси, но они продолжают надеяться попасть в ЕС.-0-