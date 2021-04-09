В Центральном районе Минска открыли интерактивную Доску почета

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном районе Минска сегодня открыли интерактивную Доску почета, передает корреспондент БЕЛТА.

Возле здания администрации Центрального района прошло чествование коллективов организаций и предприятий, которые по итогам прошлого года добились значимых результатов в выполнении показателей социально-экономического развития в промышленном производстве, сферах услуг, транспорта и связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, образования, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, здравоохранения и культурно-спортивной жизни.

Во время мероприятия глава Центрального района Дмитрий Петруша открыл обновленную Доску почета. На ней с одной стороны размещены таблички с названиями лучших организаций и предприятий района, а с другой - широкоформатная мультимедийная экранная панель, передающая информацию в формате видеоконтента. "Ставили задачу сделать объект современным, ведь понимали, что находиться Доска почета будет в центре города. При реализации вдохновлялись республиканской. Получилось сделать так, как задумывали: взять лучшее и добавить уникальное", - рассказал Дмитрий Петруша.

По словам главы района, объект был необходим, чтобы отмечать достижения лучших организаций и предприятий, которых с каждым годом становится все больше. "За прошлый год на территории района появилось около 200 новых субъектов хозяйствования, а всего их сейчас насчитывается около 10 тыс., - рассказал Дмитрий Петруша. - Каждый из них работает, вносит вклад в развитие района и страны, поэтому они имеют полное право быть отмеченными и награжденными за труд. Теперь каждый год будем выбирать 12 наиболее отличившихся организаций и предприятий, чтобы на Доске почета подчеркнуть их значимость для района".

На Доску почета занесены РУП "Белтелеком", КУП "Минскхлебпром", ООО "Либретик", ОАО "Мотор АвтоГрад", УП "Ремавтодор Центрального района г.Минска", ГП "ЖЭУ №4 Центрального района г.Минска", учреждения здравоохранения "1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района г.Минска" и "2-я городская детская клиническая больница", ГП "Управление капитального строительства Центрального района г.Минска", ГУО "Гимназия №24" и "Средняя школа №35 имени Героя Советского Союза Д.Азизова", а также Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по водным видам спорта.

Как рассказал первый заместитель генерального директора РУП "Белтелеком" Геннадий Мельников, предприятие и его работники гордятся, что их отметили. "Это награда - аванс. Мы не должны разочаровать, поэтому и дальше продолжим обеспечивать население качественными услугами электросвязи, внедрять новые подходы для инновационного развития предприятия и страны", - сказал первый заместитель генерального директора.-0-