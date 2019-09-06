В Центре безопасности в Витебске проведут День открытых дверей

6 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Центре безопасности в Витебске 7 сентября спасатели проведут День открытых дверей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Стартует мероприятие в 12.00. Все желающие смогут познакомиться с предназначением каждой установки и тренажера Центра безопасности, приобрести необходимый опыт поведения в различных чрезвычайных ситуациях, пройти тестирование по основам безопасности жизнедеятельности. Также у гостей будет возможность научиться оказывать первую медицинскую помощь, испытать на себе последствия пожаров и природных катаклизмов, узнать, к каким последствиям приводят пожары.

"На протяжении нескольких часов желающие смогут поучаствовать в "Ярмарке безопасности", которая развернется на площадке возле Центра безопасности. Самые активные участники станут обладателями призов. Наполнят мероприятие интерактивные обучающие площадки по безопасности жизнедеятельности от специалистов МЧС, ОСВОД, "Витебскоблгаз", Красного креста и др. Праздник будет сопровождаться концертной программой от лучших детских танцевальных и вокальных студий города, работой фотозон", - отметили в управлении МЧС.

День открытых дверей пройдет во время республиканской акции "Единый день безопасности". Она направлена на развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-познавательной работы с подрастающим поколением, пропаганду безопасных условий проживания населения.-0-