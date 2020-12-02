В центре Бреста обустроили маршрут для слабовидящих людей

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В центральной части Бреста обустроили маршрут для слабовидящих людей. Такую информацию в своем Telegram-канале разместил председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Постоянно работаем над созданием комфортных условий для передвижения по городу маломобильных групп населения - пожилых людей, инвалидов, - написал Александр Рогачук. - Обустроили пешеходный маршрут для слабовидящих людей в пределах улиц Карла Маркса - Орджоникидзе - Мицкевича. Для этого установили тактильные наземные указатели на участке от автовокзала до пересечения улиц Карла Маркса и Мицкевича и тактильную предупредительную разметку перед зоной посадки в общественный транспорт на ул.Мицкевича".

По словам председателя горисполкома, в этом году в областном центре были понижены бордюры почти на 150 пешеходных переходах. Такие работы до конца года планируют выполнить еще на 15 переходах на улицах Гоголя, Луцкой и Ясеневой. Одновременно проводится устройство переходов с применением желтых тактильных указателей. "Это важный этап адаптации объектов к нормам доступной среды", - отметил Александр Рогачук.-0-