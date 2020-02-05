В центре Гродно благоустроят долину реки Городничанки

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно готовят проект по благоустройству долины реки Городничанки в центре города. Об этом сегодня во время приема граждан сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием пришли жители нескольких частных домов по улице Рабочей, которая проходит вдоль Городничанки от улицы Виленской до места впадения речки в Неман. Горожан обеспокоило сообщение горисполкома о возможном изъятии участков и сносе расположенных на них домов.

Жителей заверили, что говорить о сносе преждевременно. Такое уведомление было сделано для того, чтобы начать работы по проектированию.

Владимир Кравцов объяснил, что река Городничанка, несмотря на скромные размеры, едва ли не ежегодно во время сильных дождей показывает свой нрав, разливается, подтапливает некоторые дома и даже сносит мостики, связывающие часть участков с улицей. Это вызывало немало жалоб от жителей.

"Принято решение привести в порядок долину, почистить русло реки, благоустроить территорию. Сейчас разрабатывается необходимая проектная документация по тому, как будет выглядеть долина Городничанки. Важно сделать так, чтобы было и красиво, и безопасно", - сказал Владимир Кравцов. На встрече отмечалось, что под снос вряд ли пойдут все дома, расположенные по берегам реки, а только те, что находятся в опасных местах.

"Большое внимание уделяем исторического центру города. Поэтому каждое решение принимается взвешенно и после всестороннего обсуждения. Благоустройство улицы Рабочей назрело, в дальнейшем важно также привести в порядок набережную Немана", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что проект обязательно покажут жителям, обсудят с ними. Впрочем, нужно, чтобы и владельцы домов помогли в будущем поддерживать порядок на своей улице.

Также к председателю облисполкома обратились две инициативные жительницы Гродно. Женщин волновал вопрос ресоциализации и трудоустройства освободившихся и освобождающихся из мест лишения свободы. Выяснилось, что такой проблемы в области нет. В регионе достаточно вакансий, для такой категории граждан забронировано свыше 1 тыс. рабочих мест. Кроме того, у них есть возможность пройти переобучение по наиболее востребованным на рынке труда специальностям. К примеру, в Гродненской области в январе 2020 года освобождено 29 человек, 11 из них уже трудоустроены.-0-

Фото Леонида Щеглова