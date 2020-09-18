В центре Гродно установили памятник святому Губерту

18 сентября, Гродно /Корр.БЕЛТА/. В центре Гродно торжественно открыли памятник святому Губерту. Открытие приурочили к Дню города, который областной центр традиционно отмечает в третьи выходные сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

Трехметровый памятник - гранитный постамент и скульптура высотой около 1 м - установлен на пересечении улиц Советская и Октябрьская. Здесь раньше стоял деревянный памятник туристу. Фигура святого стоит рядом с оленем. Ведь олень святого Губерта с золотым крестом между рогами, перескакивающий изгородь, изображен на гербе Гродно и является символом города. Плитку у основания памятника выложили в виде цветика-семицветика. Это один из символов фестиваля национальных культур, который стал визитной карточкой города.

Над созданием памятника трудился известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев. По его словам, работа была сложной именно в техническом плане: много мелких деталей. А вот саму задумку увековечивания одного из символов Гродно скульптор вынашивал не один десяток лет. Поэтому и создал эскизы памятника, на которые обратили внимание городские власти.

Владимир Пантелеев

"Идею установки скульптуры нам подсказали горожане. Рад, что удалось воплотить ее. Это не просто памятник для украшения города, это дань памяти традициям и истории. Гродно не случайно называют городом-музеем. Теперь, уверен, у него появится еще одна легенда, еще одно интересное для туристов и гостей место", - отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он подчеркнул, что открытие скульптуры стало одним из подарков к Дню города. Массовых праздничных мероприятий в этом году не будет. Однако организованы тематические фотовыставки, экспозиции, проходит конкурс детских сочинений.

Мечислав Гой

Мечислав Гой отметил, что активно идет строительство социальных объектов. Например, еще одним подарком городу станет открытие нового детского сада в микрорайоне Грандичи. Сдать объект планируют до конца года. В спальном районе Ольшанка полным ходом идет строительство поликлиники.

Сегодня же в центре Гродно состоялось еще одно открытие. После реконструкции в обновленном виде предстал так называемый бывший дом лесной администрации, построенный еще в конце XVIII века по инициативе городского старосты Антония Тизенгауза. Сейчас здесь разместится администрация Гродненского государственного лесохозяйственного объединения.-0-

Фото Леонида Щеглова